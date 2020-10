Pirlo: “Hoffe, Ronaldo kann jedes Spiel ein, zwei Tore erzielen”

Zum Saisonstart konnte Cristiano Ronaldo drei Tore in zwei Pflichtspielen für Juventus verbuchen. Trainer Andrea Pirlo hofft, dass der Portugiese die Saison über so weitermachen wird.

“Ronaldo trainiert sehr hart. Er ist der erste, der zum Training erscheint und der letzte, der geht”, teilte Andrea Pirlo im Vorfeld der Ligapartie gegen Neapel auf der Pressekonferenz mit und erklärte: “Er bringt Begeisterung mit, das merkt man auch auf dem Spielfeld. Er hat die Saison sehr gut begonnen, ich hoffe, dass er bis zum Ende der Spielzeit so weitermachen wird.”

In der vergangenen Saison konnte der 35 Jahre alte Torjäger 37 Treffer in 46 Pflichtspielen erzielen. Pirlo weiter: “Ich hoffe, dass er in jedem Spiel ein oder zwei Tore erzielt. Er ist wirklich wichtig für uns. Er ist ein Vorbild für alle.”

Für CR7 ist die frisch begonnene Spielzeit die dritte im Dress der Alten Dame. Nach zwei italienischen Meisterschaften in Folge soll es in dieser Saison endlich mit dem grossen Traum von der Champions League klappen. Die Königsklasse gewann der Portugiese bis dato fünf Mal (vier Mal mit Real Madrid, ein Mal mit Manchester United).

