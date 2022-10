Pogba verpasst offenbar die WM in Katar

Paul Pogba wird Frankreich bei der WM in Katar wohl nicht zur Verfügung stehen. Der Grund: eine Verletzung.

Weil Paul Pogba eine Verletzung am Oberschenkel plagt, verpasst der Mittelfeldspieler von Juventus laut Angaben von «L’Equipe» die WM in Katar. Bereits zuvor hatte der 29-Jährige Probleme am Knie, schliesslich wurde er dort im Sommer operiert.

Die neuerliche Verletzung hat sich Pogba nun im Training von Juventus zugezogen. Die Ausfallzeit wird mit drei Wochen taxiert, womit der Weltmeister von 2018 extrem geringe Chancen auf einen Einsatz bei der WM zu haben scheint.

adk 31 Oktober, 2022 17:11