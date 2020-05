PSG kontaktiert Juve wegen Miralem Pjanic

Der FC Barcelona bekundet sehr grosses Interesse an einem Engagement von Juve-Spielmacher Miralem Pjanic. Nun grätscht allerdings PSG dazwischen.

Wie “Le Parisien” meldet, möchten die Franzosen ihre Kreativität im Spielzentrum ebenfalls erhöhen und haben den 30-jährigen Bosnier ins Visier genommen. Demnach fand sogar schon eine Kontaktaufnahme zu Juventus statt, das Pjanic zum “richtigen” Preis angeblich ziehen lässt.

Das PSG-Interesse am Spielgestalter dürfte vor allem Barça ein Dorn im Auge sein. Die Katalanen wollen den Mittelfeldspieler im Sommer unbedingt ins Camp Nou holen und bieten diverse Spieler zum Tausch. Finanziell dürfte der Spielraum für die Pariser in diesem Sommer allerdings grösser sein. Die Chancen des Ligue 1-Klubs auf einen Transfer sind also absolut intakt.

psc 20 Mai, 2020 14:28