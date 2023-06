RC Lens bekundet Interesse an Zakaria

Ob Denis Zakaria nach seiner Leihe von Juventus zu Chelsea kommende Saison wieder in Turin spielt, ist fraglich. Stattdessen könnte es den Nati-Star nach Frankreich ziehen.

Mit dem RC Lens soll nach Angaben der italienischen Zeitung "La Repubblica" ein Verein aus der Ligue 1 Interesse an einer Verpflichtung von Denis Zakaria bekunden. Da Lens die abgelaufene Saison in Frankreich auf dem zweiten Tabellenplatz beendet hat, könnte man Zakaria in der kommenden Spielzeit sogar Champions League bieten.

Nach seiner Leihe zum FC Chelsea kehrt Zakaria vorerst mal zu Juventus zurück, wo sein Vertrag noch bis 2026 läuft. Ob es anschliessend nach Lens geht, bleibt abzuwarten.

adk 27 Juni, 2023 14:59