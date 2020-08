Ronaldo denkt angeblich wieder über PSG-Wechsel nach

Um Cristiano Ronaldo rumort es derzeit mal wieder: Angeblich liebäugelt der Juve-Superstar wieder mit einem Abgang – wohl in Richtung Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo hatte Real Madrid 2018 verlassen, um auch mit Juventus Turin noch einen Champions League-Titel für die Vita einzustreichen. Letztes Jahr im Viertelfinale an Ajax gescheitert, dieses Jahr im Achtelfinale an Lyon – dass es in beiden Jahren nicht geklappt hat, soll beim 35-Jährigen offenbar Wechselgedanken auslösen.

Wie “France Football” und “Footmercato” berichen, überlegt CR7 wohl Juve zu verlassen und bei Paris Saint-Germain anzuheuern. Demnach würden nun in Lissabon während der Finalrunde der Königsklasse Gespräche zwischen Ronaldo-Berater Jorge Mendes und PSG-Sportdirektor Leonardo stattfinden.

Unklar aber, ob die Alte Dame seinen Starspieler ziehen lässt, zumal Klub-Boss Andrea Agnelli kürzlich noch beteuerte, dass der Portugiese auch kommende Saison das weißschwarze Trikot überstreifen wird. Doch wer weiss, denn auch vor zwei Jahren wurde ein Abgang von Real Madrid zunächst nicht angenommen…

adk 9 August, 2020 16:06