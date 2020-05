Ärger und Fragezeichen um Juve-Profi Adrien Rabiot

Bei Juventus gibt es offenbar Ärger um Adrien Rabiot.

Wie “La Stampa” berichtet, ist der 25-jährige Franzose trotz Aufforderung des Klubs bislang nicht nach Turin zurückgekehrt. Angeblich ärgern ihn die Lohnkürzungen, die die Profis vereinbart haben und dazu führten, dass von März bis Juni nicht das volle Salär gezahlt werden. Immerhin: Am Mittwoch oder Donnerstag wird Adrien Rabiot nun doch in Turin erwartet. Der Klub hätte es aber gerne gesehen, wenn die Spieler wegen den obligatorischen Quarantäne-Massnahmen wesentlich früher zurückgekehrt wären.

Im Serie A-Klub gebe man sich verwundert über den Mangel an Professionalität, den der Ex-PSG-Profi an den Tag legt. Sobald der Spieler wieder in Italien sei, wolle man die Situation aufarbeiten. Als Drahtzieherin wird Muttter und Beraterin Veronique Rabiot vermutet.

psc 12 Mai, 2020 13:43