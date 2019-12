Transfer von Emre Can zu PSG wird konkreter

Der Transfer von Emre Can von Juventus Turin zu Paris Saint-Germain scheint konkrete Formen anzunehmen. Dem Vernehmen nach wird derzeit über die Ablösemodalitäten verhandelt.

Bei Juventus Turin spielt Emre Can seit dem Beginn der laufenden Saison keine Rolle mehr. Unlängst machte der Mittelfeldspieler klar, die Alte Dame verlassen zu wollen, sollte sich daran nichts ändern.

Derzeit wird stark über einen Transfer zu Paris Saint-Germain spekuliert. Nach Angaben von “Calciomercato.com” wird dieses Vorhaben nun konkret. Die Vereine sollen aktuell über die Ablösemodalitäten verhandeln.

Juventus erhofft sich demnach rund 30 Mio. Euro für Can, der 2018 ablösefrei vom FC Liverpool kam. Zuletzt war ein Tauschgeschäft mit PSGs Leandro Paredes im Gespräch. Die Italiener sind so der Auffassung, dass der Mittelfeldmann der Franzosen ebenso diesen Betrag wert sei. PSG hingegen hat jedoch vor fast genau einem Jahr 47 Mio. Euro an Zenit überwiesen, um Paredes nach Paris zu locken und fordert dadurch noch einen Aufpreis.

Wahrscheinlicher wird derzeit dem Bericht nach die Option, dass PSG den von Juve geforderten Preis senken möchte oder auch ein kurzes Darlehensangebot unterbreiten könnte, um die Ablöse für Can erst im kommenden Sommer zahlen zu müssen.

adk 27 Dezember, 2019 11:43