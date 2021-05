Transfers geplant? Raiola trifft sich mit Juve-Vize Nedved

Nach einem Treffen zwischen Spielerberater Mino Raiola und Vize-Präsident Pavel Nedved gibt es neue Spekulationen, Juventus Turin könnte im Sommer auf dem Transfermarkt ordentlich tätig werden.

Paul Pogba und Gianluigi Donnarumma sind nur zwei Namen, die mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht werden. Laut einem Bericht der italienischen Sportzeitung “Tuttosport” könnten genau jene Personalien am Samstag bei einem Meeting von Mino Raiola und Pavel Nedved in Montecarlo besprochen worden sein.

Doch demnach könnte Raiola sogar forcieren, weitere seiner Klienten zur ‘Alten Dame’ zu transferieren. So werde auch PSV Eindhovens Donyell Malen zu den möglichen Kandidaten gezählt, die im Sommer den Weg nach Turin finden könnten.

adk 30 Mai, 2021 10:57