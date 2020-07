So laufen die Vertragsgespräche zwischen Juve und Paulo Dybala

Juventus möchte seinen Stürmer Paulo Dybala schon bald langfristig binden. Die Gespräche könnten demnächst in die finale Phase gehen.

Sondierungsgespräche mit den Beratern des argentinischen Torjägers gibt es schon länger. Laut “Tuttosport” könnte es nun aber bald zu einem Vertragsabschluss kommen. Vorgesehen ist die Zeit zwischen Beendigung der Meisterschaft und der anstehenden K.o.-Phase in der Champions League im August. Paulo Dybala möchte nicht nur ein längerfristiges Arbeitspapier, sondern fordert auch eine Leaderrolle im Team. Der 26-Jährige könnte angeblich sogar das Kapitänsamt anstreben. Derzeit trägt Griogio Chiellini die Binde. Dieser ist aber bereits 35-jährig.

Dybala ist noch bis 2022 an die alte Dame gebunden. Nach einer eher komplizierten letzten Saison ist er inzwischen in der Offensive unumstritten und gesetzt. In 41 Pflichtspielen hat er in dieser Spielzeit 17 Tore erzielt und 13 Assists beigesteuert.

psc 14 Juli, 2020 13:56