Zinédine Zidane will zu Juventus zurückkehren

Juve-Fans dürfen sich offenbar freuen: Angeblich plant Zinédine Zidane seine Rückkehr zur alten Dame.

Der 50-Jährige lief einst als Spieler für die Turiner auf. Laut einem Bericht von «RMC Sport» hat Zidane nun den Trainerjob bei Juve im Visier. Den ehemaligen Real-Erfolgstrainer reizt es, ein neues Projekt langfristig zu betreuen. Juve steht nach mehreren Skandalen vor einem grösseren Umbruch. Offenbar möchte Zidane den Neuaufbau moderieren.

Am Donnerstag gab es für den Serie A-Klub gute Nachrichten: Der Abzug von 15 Punkten in der Tabelle wurde zumindest vorerst ausgesetzt. Ein endgültiges Urteil steht zwar noch aus, doch sollte der Punktabzug tatsächlich ausbleiben, könnte Juve in der kommenden Saison voraussichtlich in der Champions League mittun.

Noch steht bei Juve Massimiliano Allegri an der Seitenlinie. Dessen Vertrag läuft auch noch bis 2025, für Zidane könnte der Italiener aber Platz machen.

psc 21 April, 2023 13:50