Insigne für immer beim SSC Neapel?

Lorenzo Insigne geht beim SSC Neapel schon bald in seine neunte Profi-Saison. Der Captain könnte seine Karriere sogar bei den Partenopei beenden.

Offenbar ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass Lorenzo Insigne (29) irgendwann einmal seine Karriere beim SSC Neapel ausklingen lässt. Insignes Berater Vincenzo Pisacane erläutert bei “Telecapri Onda Azzurra”, dass ein solches Vorgehen aber auch von Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis abhänge.

“Lorenzo sagte in einem Interview, dass eine Ehe immer zwischen zwei Teilen geschlossen wird, wie zwischen Ehemann und Ehefrau”, so Pisacane weiter. Insigne spielt seit Kindesbeinen in Neapel und wurde in seiner Zeit dreimal an andere Klubs verliehen. Ab der Saison 2012/13 gehörte er fest zum Profikader.

Der 34-fache Nationalspieler Italiens, der auch die Napoli-Binde trägt, ist in dieser Saison zum wiederholten Mal einer der Leistungsträger. In 37 Pflichtspielen kommt Insigne auf 17 Torbeteiligungen.

aoe 8 Juli, 2020 15:46