Luciano Spalletti möchte beim SSC Neapel weitermachen

Drei extrem schwache Spiele in Folge hatten dazu geführt, dass Luciano Spalletti beim SSC Neapel in die Kritik geraten ist. An ein vorzeitiges Ende seines Engagements denkt der Übungsleiter allerdings nicht.

Luciano Spalletti verschwendet keinen Gedanken daran, seinen Posten beim SSC Neapel verlieren zu können. “Wenn Sie mit mir über meine Jobzukunft sprechen, sage ich Ihnen, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe und ein weiteres Jahr mit einer Option zugunsten des Vereins. Ich will bleiben und Trainer von Napoli sein. Ich habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben und ich fühle mich hier sehr wohl”, sagte Spalletti während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Serie A gegen US Sassuolo (Samstag, 15 Uhr).

Napoli hatte aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt und sich damit aus dem Meisterrennen in der Serie A verabschiedet. Daher rührt auch die Kritik, die Spalletti in den vergangenen Tagen über sich ergehen lassen musste. Bisher gibt es – ausser medialen Befeuerungen – aber keine Anzeichen dafür, dass der 63-Jährige schon bald seine Festanstellung verlieren wird.

aoe 30 April, 2022 10:28