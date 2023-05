Luciano Spalletti will bei Napoli verlängern

Der SSC Neapel kann weiterhin auf seinen Erfolgscoach Luciano Spalletti bauen.

Luciano Spalletti lässt durchblicken, dass er seinen Vertrag beim SSC Neapel sehr wahrscheinlich verlängern wird. «Wir hatten gestern ein positives Treffen mit dem Präsidenten – die Zukunft wird spannend, da bin ich mir sicher», sagte der Übungsleiter, als er auf eine mögliche Verlängerung angesprochen wurde.

Spalletti schaffte, so kann man es durchaus nennen, in dieser Saison die Sensation und holte mit Napoli nach 33 Jahren den erst dritten Meistertitel in der Serie A – und das mit aktuell herausragenden 17 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Juventus Turin.

Spallettis Vertrag ist noch bis 2024 ausgelegt. In der Champions League dirigierte er Napoli bis ins Viertelfinal.

aoe 13 Mai, 2023 17:00