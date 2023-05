Luis Enrique könnte bei Napoli Luciano Spalletti ablösen

Trotz einer hervorragenden Saison, in der sich Napoli den ersten Meistertitel seit 33 Jahren sicherte, steht hinter der Zukunft von Trainer Luciano Spalletti wegen einer Auseinandersetzung mit Klubboss Aurelio de Laurentiis ein dickes Fragezeichen. Als möglicher Nachfolger gilt Luis Enrique.

Der 53-jährige Spanier steht laut "Corriere dello Sport" in der Gunst von de Laurentiis ganz oben. Dieser hat bei Spalletti nach dem Erringen des Scudetto ohne Absprache eine Klausel für eine einjährige Verlängerung aktiviert. Dies hat den amtierenden Cheftrainer mächtig auf die Palme gebracht. Die Beziehung hat stark gelitten und könnte im Sommer sogar enden. Luis Enrique würde dann möglicherweise die Nachfolge anvertraut.

Der Ex-Profi hat in der Vergangenheit bei der AS Roma bereits Erfahrungen als Trainer in der Serie A gesammelt. Jüngst war er zwischenzeitlich auch bei Tottenham und Chelsea im Gespräch, fiel dann aber bei beiden Klubs aus der Verlosung.

