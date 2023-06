Meister Napoli hat seinen neuen Trainer vorgestellt

Der italienische Meister Napoli hat mit dem Franzosen Rudi Garcia seinen neuen Trainer vorgestellt.

Am Donnerstagabend haben die Neapolitaner die Verpflichtung des 59-Jährigen bestätigt. Zur Länge des Vertrags hat der Serie A-Klub keine Angaben gemacht. Rudi Garcia war bis im April Coach des saudischen Vereins Al-Nassr, wo auch Cristiano Ronaldo spielt. In Italien war er zwischen 2013 und 2016 bei der AS Roma beschäftigt. Hinzu kommen in der Vergangenheit zahlreiche Stationen in Italien.

Garcia folgt bei Napoli auf Luciano Spalletti, der nach zwei Jahren eine Auszeit nimmt.

✍️ Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli!

Benvenuto Mister 👋 pic.twitter.com/aYjOVpGDP9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 15, 2023

psc 16 Juni, 2023 09:40