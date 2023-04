Napoli will das argentinische MLS-Talent Thiago Almada landen

Der argentinische Stürmer Thiago Almada ist mit vier Toren und fünf Assists in sechs Spielen furios in die neue MLS-Saison gestartet. Napoli will den 21-jährigen Angreifer von Atlanta United im Sommer nach Europa holen.

Der Youngster spielt seit der 2022er-Saison in Nordamerika und hat sich dort rasch als gefährlicher Stürmer etabliert. Derzeit führt er die Skorerliste sogar an. Almada kann in der Offensive diverse Positionen bekleiden und lief auch schon dreimal für die argentinische Nationalmannschaft auf.

Laut dem italienischen Journalisten Andrea D’Amico könnte Napoli versuchen, den Angreifer in der kommenden Transferperiode zu verpflichten. Vertraglich ist Almada noch bis Ende 2025 an Atlanta gebunden.

psc 20 April, 2023 17:22