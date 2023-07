Napoli-Boss: Osimhen-Verkauf nur bei "unmoralischem Angebot"

Victor Osimhen soll der SSC Neapel über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Dies bestätigt Präsident Aurelio De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis will Victor Osimhen in diesem Sommer nicht ziehen lassen. "Wir werden Victor Osimhen nächste Saison unser Trikot tragen sehen, das ist sicher", verkündet der Boss der SSC Neapel laut Fabrizio Romano. "Nur wenn dann ein unmoralisches Angebot eintrifft, werden wir weiterschauen und ein anderes Top-Talent finden", so der Napoli-Präsident weiter.

Vertraglich ist der 24 Jahre alte Stürmer noch bis 2025 an den amtierenden italienischen Meister gebunden. Zuletzt hiess es sogar, dass der Nigerianer sein Arbeitspapier verlängern könnte.

adk 10 Juli, 2023 16:37