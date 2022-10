Napoli schielt weiterhin auf Cristiano Ronaldo

Napoli ist furios in die neue Saison gestartet und brilliert sowohl in der Meisterschaft wie auch der Königsklasse. Im Sommer gab es zwischenzeitlich Gerüchte über ein Interesse an Superstar Cristiano Ronaldo. Dieses ist offenbar nach wie vor da.

Nach seiner internen Suspendierung könnte der 37-jährige Portugiese Manchester United tatsächlich bereits im Winter verlassen. Ein Gespräch mit Trainer Erik ten Hag, bei dem er sich für seine verweigerte Auswechslung und seinen vorzeitigen Abgang in die Kabine beim Sieg gegen Newcastle entschuldigen muss, wird den Weg und die Zukunft von Ronaldo weisen. Zeigt sie tatsächlich in Richtung Transfer bereits im Winter, könnte Napoli als potentieller Abnehmer mitmischen. Eine Quelle aus dem Umfeld Ronaldos bestätigt, dass die Italiener ein konkretes Interesse an CR7 bekundet. Allerdings ist noch unklar, ob der Serie A-Klub das geforderte Salär des Torjägers stemmen kann und will.

