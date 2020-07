Napoli schnappt sich Victor Osimhen: Die Zahlen zum Deal

Der Mega-Transfer des nigerianischen Torjägers Victor Osimhen von Lille zum SSC Neapel kommt zustande. Jetzt sind Zahlen durchgesickert.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, zahlt der Serie A-Klub eine Sockelablöse von 50 Mio. Euro. Durch Boni können weitere Millionen hinzkommen. Napoli kann den Betrag auf insgesamt 5 Jahre in diverse Raten teilen. Victor Osimhen unterzeichnet in Italien einen langfristigen Vertrag und soll ein Jahressalär von 4 Mio. Euro einstreichen – plus Boni.

Der Transfer wird voraussichtlich in dieser Woche offiziell bestätigt.

psc 29 Juli, 2020 10:06