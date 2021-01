Offiziell: Arkadiusz Milik unterschreibt in Marseille

Der Wechsel von Arkadiusz Milik von Napoli zu Olympique Marseille ist perfekt.

Der 26-Jährige wird in der Theorie bis Saisonende an den Ligue 1-Klub ausgeliehen, nachdem er seinen Vertrag in Neapel zuvor noch bis 2022 verlängert hat. In Tat und Wahrheit übernimmt Marseille Milik aber bereits fix: Es greift eine Kaufpflicht nach dem ersten Punkt, den OM in der Liga gewinnt. Medienberichten zufolge überweisen die Südfranzosen dann 8- 9 Mio. Euro plus bis zu 3 – 4 Mio. Euro. Boni. Napoli verfügt ausserdem über eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

Milik musste die gesamte bisherige Saison zuschauen, nachdem er in Neapel keine Spielberechtigung für die diversen Wettbewerbe erhielt, da er seinen Vertrag zuvor nicht verlängern wollte.

Nach viereinhalb Jahren in Italien setzt der polnische Nationalspieler seine Reise in Frankreich fort.

psc 21 Januar, 2021 22:42