Perfekt: Lorenzo Insigne wechselt von Neapel nach Toronto

Offensivspieler Lorenzo Insigne wagt sich nach seiner Zeit beim SSC Neapel an einer neuen Herausforderung. Diese lautet: FC Toronto.

Der FC Toronto hat am Samstag die Verpflichtung von Lorenzo Insigne als perfekt vermeldet. Der Kapitän des SSC Neapel wird seinen Wechsel aber erst zum 1. Juli 2022 vollziehen. Sein Kontrakt bei den Süditalienern läuft dann aus, mit den Kanadiern hat der 30-Jährige bereits einen Vorvertrag unterzeichnet.

“Dies ist ein historischer und aufregender Tag für unseren Verein”, sagte Bill Manning, Präsident des FC Toronto, zum Deal: “Lorenzo ist ein Offensivspieler von Weltklasse, der sich in der Blüte seiner Karriere befindet. Er war Europameister mit Italien und hat in seiner Vereinskarriere mit Napoli auf den grössten Bühnen gespielt. Lorenzo hat das Talent, Spiele zu entscheiden. Er spielt das Spiel mit Freude und Leidenschaft, und unsere Fans und Anhänger werden es lieben, ihn in unserem Team zu sehen.”

adk 8 Januar, 2022 15:13