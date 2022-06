SSC Neapel legt Dries Mertens ein neues Vertragsangebot vor

Der Vertrag von Dries Mertens läuft bei der SSC Neapel am 30. Juni aus. Nun sollen die Süditaliener dem Angreifer eine neue Offerte unterbreitet haben.

Bei der SSC Neapel könnte sich der Abgang von einer absoluten Vereinsikone anbahnen. Weil der Kontrakt von Dries Mertens nach wie vor nicht als verlängert gilt, ist dieses Szenario durchaus denkbar. Allerdings scheint die finale Entscheidung noch nicht getroffen zu sein.

So berichtet “Il Roma”-Journalist Giovanni Scotto, dass Mertens seitens Napoli ein Angebot mit einem Jahresgehalt von 2,5 Mio. Euro inklusive Boni vorliegen haben soll. Dem 35-jährigen Belgier soll es aber lieber sein, sollte obendrein noch ein Unterschriftsbonus in Höhe von einer Million Euro hinzukommen. Interesse an ihm gibt es indessen wohl von Lazio sowie Royal Antwerpen.

adk 28 Juni, 2022 14:39