SSC Neapel mit Spurs einig: Ndombele kommt per Leihe inklusive Kaufoption

Tanguy Ndombele könnte Tottenham Hotspur definitiv verlassen. Der Franzose soll vor der Unterschrift bei der SSC Neapel stehen.

Die SSC Neapel will mit Tanguy Ndombele offenbar Verstärkung für das Mittelfeld holen. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano via Twitter berichtet, bestehe zwischen Tottenham Hotspur und Napoli bereits eine mündliche Einigung hinsichtlich einer Leihe inklusive Kaufoption. Der Deal könnte demnach kommende Woche durch sein. In der vergangenen Rückrunde lief der 25-Jährige noch auf Leihbasis für Olympique Lyon auf.

adk 14 August, 2022 12:19