SSC Neapel zu Ehren Maradonas mit Sondertrikot

Der SSC Neapel wird zu Ehren der verstorbenen Vereinslegende Diego Maradona mit einem Sondertrikot auflaufen. Getragen werden soll dieses gegen die AS Rom (Sonntag, 20.45 Uhr).

Diego Maradona ist vergangenen Mittwoch im Alter von 60 Jahren verstorben. Seine grössten Vereinserfolge feierte der Argentinier zu seiner Zeit beim SSC Neapel, mit denen er 1987 und 1990 die bislang einzigen beiden Meisterschaften sowie 1989 den UEFA-Pokal gewonnen hatte.

Wie der italienische Top-Klub am Sonntag vor dem Ligaspiel gegen die AS Rom offiziell mitteilte, werden die Süditaliener am Abend mit einem speziellen Trikot zu Ehren der verstorbenen Vereinsikone auflaufen. Das Trikot sei nach Angaben des Vereins bereits vor Maradonas Tod geplant gewesen, nun werde es “eine noch grössere Bedeutung haben, als ursprünglich gedacht”.

adk 29 November, 2020 15:45