Victor Osimhen hat seine Entscheidung getroffen

Der nigerianische Torjäger Victor Osimhen hat entschieden, wo er die neue Saison bestreiten wird.

Der 24-Jährige wird definitiv bei Napoli bleiben. Auf Avancen aus Saudi-Arabien geht der Stürmer laut "Il Mattino" nicht ein. Angeblich bot Al-Hilal satte 140 Mio. Euro, was allerdings nicht ausgereicht hat. Zudem scheint Osimhen in Europa bleiben zu wollen und in der kommenden Saison mit Napoli wieder in der Champions League zu spielen.

Der aktuelle Vertrag des Topstürmers läuft bis 2025. Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis hat bereits Schritte zu einer Verlängerung unternommen. Die Signale aus dem Osimhen-Lager sind durchaus positiv.

psc 3 August, 2023 14:53