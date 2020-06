Zweijahresvertrag für Mertens

Dries Mertens hat sich von den zahlreichen Avancen, die ihn erreicht haben, nicht aus dem Tritt bringen lassen. In Kürze wird er seinen Vertrag beim SSC Neapel wohl verlängern.

Es ist nicht so, als hätten sich Dries Mertens in diesem Sommer keine Wechselmöglichkeiten eröffnet. Diesen widersteht er aber offenbar, laut “Sky Italia” wird er in Kürze seinen auslaufenden Vertrag beim SSC Neapel bis 2022 verlängern.

Napoli-Präsident Aurelio Di Laurentiis hatte bereits von Beginn weg artikuliert, Mertens unter keinen Umständen ablösefrei gehen zu lassen. Inter Mailand, der FC Chelsea und Paris Saint-Germain wurden in der Vergangenheit als mögliche Abnehmer gehandelt.

Mertens ist am Vesuv schon ein echtes Urgestein. Der 33-Jährige schnürt seit 2013 seine Stiefel für Napoli und wird in seine bereits achte Saison gehen. In der momentan unterbrochenen Runde kommt Mertens auf 18 Torbeteiligungen in 29 Einsätzen.

aoe 6 Juni, 2020 17:41