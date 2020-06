Ab Montag wieder 1’000 Zuschauer zugelassen

Fussballspiele mit mehr als einer Handvoll Zuschauern werden in der Schweiz schon in Kürze wieder Realität.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung am Freitag wegen der positiven Entwicklung in der Corona-Pandemie beschlossen, Veranstaltungen bis zu 1’000 Besuchern bereits ab Montag wieder zuzulassen. Davon betroffen sind auch Sportveranstaltungen. Bis Montag gilt noch eine maximale Kapazität von 300 Zuschauern. Die Rückverfolgbarkeit bleibt wichtig: Wahrscheinlich müssen die Klubs dafür sorgen, dass die Besucher identifiziert und namentlich festgehalten werden. Zudem gelten die Hygiene- und Distanzregeln weiterhin, wobei letztere von 2 auf 1,5 Meter reduziert wird.

Ab September winken Spiele mit mehr als 1’000 Zuschauern: “Ab September können, sofern es die Situation erlaubt, wieder Veranstaltungen über 1000 Personen stattfinden. Es gibt aber Pflichten für die Veranstalter, damit die Hygiene-Abstände eingehalten werden können”, sagt Bundesrat Alain Berset auf einer Medienkonferenz am Freitag.

psc 19 Juni, 2020 15:25