Basel meldet sich eindrucksvoll zurück

Der FC Basel hat sich am Sonntag mit einem eindrucksvollen Sieg zurückgemeldet. Gegen GC Zürich gewann der FCB verdient mit 5:1 und rangiert nun auf dem siebten Tabellenplatz.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte bricht der Rekordmeister komplett auseinander. Allen voran Jean-Kévin Augustin hatte großen Anteil am eindrucksvollen Sieg. Das Ergebnis hätte letztendlich sogar noch höher ausfallen können, weil die Gäste spätestens in Halbzeit zwei völlig von der Rolle waren. Schon im ersten Durchgang mussten sie den Ausfall vom Stammgoalie André Moreira hinnehmen, ehe sie ab der 72. Minute auch noch in Unterzahl waren. Die Basler bestachen durch Spielfreude und ihre Offensivqualität. Der eingewechselte Jean-Kévin Augustin erzielte einen Doppelpack und überzeugte, wie auch Wouter Burger der den Endstand von 5:1 erzielte. Zu allem Überfluss für den GC musste auch Noah Loosli noch den Platz verlassen, sodass sie die letzten Minuten zu neunt spielen mussten.

soe 11 September, 2022 18:58