Alex Frei verkündet wichtige Botschaft über sein Verhältnis zu David Degen

Der Verwaltungsrat des FC Basel sieht sich immer wieder medialen und auch öffentlichen Attacken ausgesetzt. Cheftrainer Alex Frei bricht nun eine Lanze für seine Vorgesetzten.

«Der Austausch mit dem Verwaltungsrat ist fantastisch», eröffnet er seine Botschaft, die er anlässlich einer Pressekonferenz platziert. Dieser Austausch sei so gut, «weil er sehr transparent und ehrlich ist.» Sowohl seine «klaren Defizite» wie auch die «unglaublichen Stärken» würden angesprochen. Und dies auf eine sehr ehrliche Art und Weise. Frei stellt fest, dass sich die Verwaltungsräte sehr zum Wohle des Vereins einsetzen und eine Kultur zurückbringen möchten, die zuletzt etwas verloren ging.

Die Ungeduld, die man David Degen und dem gesamten Verwaltungsrat mitunter entgegenbringt, «stresst» Frei. Und auch gewisse Haltungen, die er mitunter nicht mehr ernst nehmen könne, da sie nur auf Personen zielen und aus seiner Sicht auch nicht fair seien.

Der FCB-Coach betont auch, dass zwischen dem Trainerstab und der Mannschaft ein «unglaublich cooles Verhältnis» bestehe und dass man sich schlicht entscheiden müsse, ob man den Faktor Zeit akzeptiert oder nicht. Er kenne in Europa Dutzende Beispiele, wo es sich ausgezahlt hat, dass man am Trainer auch nach möglichen Abstiegen oder Misserfolgen festhielt.

Die Bebbi liegen in der Super League-Tabelle derzeit auf dem 5. Platz und haben das Überwintern in der Conference League noch nicht gesichert, was immer wieder Kritiker auf den Plan ruft. Genau an jene Kritiker ist die Botschaft Freis gerichtet.

psc 28 Oktober, 2022 17:42