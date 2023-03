Aufatmen beim FCB: Andi Zeqiri & Hugo Novoa nur leicht verletzt

Andi Zeqiri und Hugo Novoa haben sich beim FC Basel glücklicherweise nur leicht verletzt.

Beide kamen bei der 0:3-Niederlage gegen die Young Boys zum Einsatz, gingen allerdings angeschlagen aus der Partie. Zeqiri musste nach einer Aktion von Cedric Itten sogar in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Wie der FCB am Dienstag mitteilt, haben beide aber «nur» jeweils eine Aussenbandverletzung zugezogen. Allzu lange sollten die beiden Stürmer nicht ausfallen. Zeqiri musste wegen der Blessur den Trip mit der Schweizer Nati in dieser und der nächsten Woche absagen.

psc 21 März, 2023 14:31