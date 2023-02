Basler Junior Enrique Aguilar wechselt zu Red Bull Salzburg

Der erst 16-jährige Schweizer Stürmer Enrique Aguilar verlässt den FC Basel und wechselt in die Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg.

Das Nachwuchstalent mit spanischen Wurzeln kam bei den Bebbi zuletzt in der U16 zum Einsatz und wird nun in Salzburg vorerst in der U18 der Red Bull Akademie integriert. Sein Vertrag läuft erst einmal bis Juni 2025. Aguilar ist auch Mitglied der Schweizer U16-Nati.

Zuletzt fanden zahlreiche Talente aus Salzburg bzw. dem Red Bull-Konzern den Weg zu Super League-Klubs. Die Beziehungen sind sehr gut.

OFFIZIELL: Mit Enrique Aguilar (16/🇨🇭🇪🇸) wechselt ein hoch veranlagter junger Stürmer zu uns. Servus in Salzburg, Enrique! 👋 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 7, 2023

psc 7 Februar, 2023 16:37