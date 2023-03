Entscheidungswochen für den FC Basel

Der FCB tanzt nach der Winterpause nach wie vor auf drei Hochzeiten. Die kommenden Wochen werden jedoch nicht nur wegweisend dafür, wie man die aktuelle Saison abzuschliessen vermag, sondern ermöglichen auch Prognosen, wie es mit dem Traditionsverein vom Rheinknie in naher Zukunft weitergeht.

Um den FC Basel rumort es und die Gerüchteküchen sind am Brodeln. Die Führungsriege um Hauptaktionär David Degen legt jedoch das Tuch des Schweigens über die strukturellen Angelegenheiten und lenkt den Fokus auf die sportlichen Herausforderungen der kommenden Wochen.

Weder die Entlassung des U21-Cheftrainers Ognjen Zaric noch die Verletzung des Führungsspielers Fabian Frei möchte man öffentlich diskutieren. Für die Bebbi steht mit den kommenden Partien in der Liga, dem Cup-Halbfinale und dem Rückspiel in der Conference League zu viel auf dem Spiel, als dass man sich jetzt in Diskussionen hineinziehen lassen möchte.

In der Liga ist noch alles möglich

Schaut man sich die aktuelle Tabelle der Super League an, so rangiert der FCB auf Rang 6 ausserhalb der angestrebten Plätze, welche zur Teilnahme an einem internationalen Turnier berechtigen würden. Dies schmerzt die rot-blaue Seele natürlich. Jedoch liegen zwischen dem aktuellen Tabellenplatz und dem angestrebten Mindestziel auf Rang 4 lediglich 3 mickrige Punkte.

Mit einigen herzhaften Einsätzen liegt auch Rang 2 diese Saison noch absolut in Reichweite, da der aktuelle Zweitplatzierte Servette FC aus Genf lediglich 4 Punkte Vorsprung hat. Meister YB ist jedoch für alle Teams wohl nicht mehr erreichbar und entfloh dem Feld mit 51 Punkten, 20 Punkte vor dem ehemaligen Serienmeister Basel.

Für Basel kann es jedoch mit ein paar weniger erfolgreichen Auftritten auch schnell in die andere Richtung gehen. Auf Schlusslicht Winterthur hat man lediglich 8 Punkte Vorsprung und ist somit noch nicht ausser Reichweite des Abstiegsplatzes. Die Partie am kommenden Wochenende gegen die Leader aus Bern sowie die Folgepartie gegen das Schlusslicht Winterthur werden wegweisend für den Rest der Saison sein.

Mammutaufgabe im nationalen Cup

Sensationell schaffte die Mannschaft aus Basel den Einzug in das Halbfinale im Schweizer Cup gegen den FC St. Gallen. Nach der Auslosung machte sich jedoch schnell Ernüchterung breit, da mit Gegner YB der klar stärkste verbleibende Titelanwärter als nächste Hürde zu Gast im St. Jakobs Park sein wird.

Damit sich die Basler eine Chance auf die Trophäe wahren können, muss an diesem Tag schlichtweg alles stimmen und die Kräfte entsprechend eingeteilt werden. Der Meister aus Bern gilt auch für diesen Titel als klarer Favorit und wird sich die Ambitionen von den Baslern nicht streitig machen lassen.

Im Finale wartet dann der Sieger aus der Partie Servette gegen den Lugano. Beides Gegner, die in der Tabelle vor dem FC Basel platziert sind und als ebenbürtige Konkurrenten angesehen werden. Wichtig für die Bebbi ist es, dass bis dahin alle Diskussionen rund um den Verein zum Verstummen gebracht wurden und man sich wie gefordert voll auf die Aufgaben auf dem Spielfeld konzentrieren kann.

Schwierige Ausgangslage in der Conference League

Der FC Basel hat sich in der Schweiz innerhalb der letzten Dekade den Ruf verschafft, die international erfolgreichste Schweizer Mannschaft zu sein. Unvergessen sind die Champions League-Auftritte gegen den FC Bayern oder gegen Manchester City im Achtelfinale oder die umkämpften Partien in den Runden der letzten 8 in der Europa League.

Natürlich will sich der FC Basel auch heuer wieder beweisen und kämpft gegen Slovan Bratislava (Slowakei) um den Einzug ins Viertelfinale der Conference League. Mit einem umkämpften 2:2 vor heimischem Publikum konnte man sich durchaus die Chancen auf ein Weiterkommen wahren.

Glücklicherweise kämpft auch der slowakische Serienmeister noch um drei Titel und hat daher ein entsprechend anstrengendes Wochenprogramm. Für den FCB gilt es, sich vor den kommenden Partien so weit wie möglich zu regenerieren und sich auf die wilden Wochen taktisch und mental vorzubereiten.

psc 15 März, 2023 15:23