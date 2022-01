Erfreuliche Nachricht: FCB-Captain Stocker wird Vater

Beim FC Basel zeigt sich Valentin Stocker zuletzt wieder stark in Form. Und auch abseits des Platzes läuft es für den 32-Jährigen.

Wie Valentin Stocker am Sonntag in seiner Instagram-Story (@vstocker89) mitteilte, erwarten seine Ehefrau und er ein Kind. Der Mittelfeldspieler veröffentlichte ein Bild, das das Ehepaar zeigt und die Zuschrift “Family is growing” (die Familie wächst) trägt. Der Baby-Bauch der Gattin des FCB-Stars ist bereits deutlich zu erkennen.

Und auch sportlich lässt sich Stockers Ausbeute in dieser Saison sehen. In bis dato 28 Saisonspielen erzielte der Routinier bereits sechs Tore und bereitete sieben vor. Sein Vertrag beim FC Basel ist indes noch bis 2023 datiert.

adk 2 Januar, 2022 17:40