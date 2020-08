Europa League: Basler Frei im Kader der Saison

Gut eine Woche nachdem die Europa League für diese Saison ihr Ende fand, haben technische Beobachter ein 23-teiliges Aufgebot mit den besten Spielern bekanntgegeben. Mit dabei ist Fabian Frei vom FC Basel.

In allen elf Spielen der Europa League hatte Fabian Frei ein Mandat in der Startelf. Seine starken Auftritte veredelte der Mittelfeldmann des FC Basel mit fünf Toren und einer Vorlage. Gut genug, um sich in den Kader der Saison zu spielen.

Diesen gab die UEFA am Mittwoch bekannt. Das neunköpfige Komitee bestehend aus Thomas Schaaf, Packie Bonner, Savvas Constantinou, Jerzy Engel, Dusan Fitzel, Stefan Majewski, Jarmo Matikainen, John Peacock und Peter Rudbäk haben sich für 23 Spieler ausgesprochen, die es in das Aufgebot der Saison geschafft haben.

Acht Teilnehmer stellt allein der Sieger FC Sevilla. Mit Jonathan Tah und Kai Havertz von Bayer Leverkusen sind ausserdem zwei Protagonisten aus der Bundesliga vertreten. Der FC Basel spielte sich in dieser Runde bis ins Viertelfinale, scheiterte dort allerdings mit 1:4 an Shakhtar Donetsk.

🎆 UEL Squad of the Season 2019/20 🎆 UEFA's Technical Observers have selected their 23-man squad from this season's UEFA Europa League… 🙌#UEL pic.twitter.com/4M4mgOH98x — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2020

aoe 26 August, 2020 15:49