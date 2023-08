Exklusiv: FC Basel stellt Nachforschungen zu Joseph Amoah an

Die Führungskräfte des FC Basel haben im Kader noch immer grossflächige Defizite feststellen müssen. Auf nahezu allen Positionen wird händeringend nach qualitativ hochwertigen Neuzugängen gesucht. Joseph Amoah ist ein Thema bei Rotblau.

"Der Kader hat noch nicht das Gesicht, das wir uns am Ende der Transferperiode wünschen", sagte Heiko Vogel nach dem viel zu frühen Ausscheiden in der Conference League. Der Sportchef des FC Basel fügte an, dass unter anderem nach einem Ersatz für Dan Ndoye gesucht werde, sofern er den Verein denn verlasse. Dieses Szenario zeichnet sich mehr und mehr ab, mit dem FC Bologna soll soweit alles geklärt sein.

FC Basel: Joseph Amoah könnte auf Dan Ndoye folgen

Der FCB gibt in dieser Personalie aber erst grünes Licht, wenn er einen Nachfolger für Ndoye gefunden hat. Sich künftig daran versuchen, Ndoyes ungemein schweres Erbe anzutreten, könnte Joseph Amoah. Der 21-Jährige ist nach 4-4-2.ch-Informationen ein konkretes Thema bei Vogel und Co.

Die Basler Teamzusammensteller haben sich über Amoahs Verfügbarkeit sowie den Konditionen eines möglichen Wechsels erkundigt. Wie diese Redaktion erfuhr, kann sich Amoah einen Wechsel nach Basel sehr gut vorstellen. Die ersten grundsätzlich wie wichtigen Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit wären also schon mal geschaffen.

FC Basel hat noch kein Angebot für Joseph Amoah abgegeben

Der FK Zeljeznicar Sarajevo, an den Amoah noch bis 2024 gebunden ist, hatte bezüglich eines Verkaufs in diesem Sommer zunächst abgewunken. Die Bosnier stehen einem Transfer nach dem Ausscheiden aus dem Europapokal inzwischen allerdings offen gegenüber.

Ein Angebot, wie es in einigen Ecken des Internets zu lesen ist, hat der FC Basel nach jetzigem Stand noch nicht abgegeben. Die Ablöseforderung aus Sarajevo, das wegen Amoah von zahlreichen Klubs aus West- und Osteuropa kontaktiert worden ist, dürfte im moderaten sechsstelligen Bereich liegen.

aoe 9 August, 2023 17:47