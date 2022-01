FCB-Boss David Degen kündigt weitere Transfers an und spricht über Cabral

Der FC Basel wird noch in dieser Transferperiode weitere Wechsel tätigen, wie Klubboss David Degen ankündigt.

In einem längeren Interview auf der Webseite des FC Basel gibt der Verwaltungsrat unter anderem Auskunft über die Kaderplanung. “Ich glaube, es wird bis zum 31. Januar noch das eine oder andere passieren”, sagt Degen. Er geht direkt auch auf die Personalie Arthur Cabral an. Der FCB-Boss geht davon aus, dass es bis Ende des Monats noch hektisch wird. “Ich kann heute nicht sagen, ob er geht oder nicht. Am Schluss muss es für beide Seiten passen.” Immerhin kann Degen die FCB-Fans beruhigen: “Wenn es einen Abgang von Arthur Cabral geben sollte, sind wir gerüstet. Wir arbeiten seit Wochen, ja Monaten, an einem möglichen Ersatz, wenn die Situation eintrifft.”

Zum Wechsel von Flügelspieler Edon Zhegrova nach Frankreich sagt Degen, dass dieser um die Transferfreigabe gebeten habe und sie letztlich auch erhalten hat, nachdem die Parameter für den Wechsel zu Lille für alle Seiten passten.

Zum Abgang von Jordi Quintilla hätten vor allem zwei Faktoren geführt: Erstens das hohe Lohnniveau, das dem Mittelfeldprofi noch von der alten Führung um Bernhard Burgener garantiert wurde. Und zweitens die Tatsache, dass mit Taulant Xhaka, Fabian Frei und Pajtim Kasami im Zentrum bereits drei routinierte Kräfte zur Verfügung hat. Einen Vierten brauche es nicht. Deshalb habe man dem Spanier mitgeteilt, dass er sich woanders umsehen darf.

Am deutschen U21-Nationalspieler Noah Katterbach waren die Bebbi bereits seit vergangenem Sommer dran. Es hätten enorm viele Faktoren stimmen müssen, damit der Transfer klappt. Degen ist sehr glücklich, dass der Verteidiger nun am Rheinknie ist.

🧐 Wie weit sind wir mit unserer Kaderplanung? FCB-Verwaltungsrat David Degen nimmt im Video Stellung dazu 🗣 Hier geht‘s zum ganzen Interview 👉 https://t.co/oeyLcjFUaz#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/aMjd7DFLv9 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 25, 2022

psc 25 Januar, 2022 12:44