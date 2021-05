Der FC Basel entschuldigt sich bei Kapitän Stocker für Odermatts Aussagen

Der FC Basel entschuldigt sich nachträglich für Aussagen von Karl Odermatt, die dieser in Richtung Kapitän Valentin Stocker getätigt hat.

In einem zunächst in den sozialen Medien aufgetauchten Video war Ende April harsche Kritik des 78-Jährigen, der aus dem Verwaltungsrat der FCB-Holding austritt, an Stocker zu hören. Der FC Basel spricht von “unbedachten Aussagen” und entschuldigt sich beim Mannschaftskapitän. Odermatt selber tut es auch: “Wie man im Video unschwer erkennen konnte, war ich aufgrund der damaligen Gesamtsituation emotional enorm aufgewühlt. Es tut mir sehr leid, dass ich mich in dieser Art über Valentin Stocker und die Mannschaft geäussert habe. Im Nachhinein hat sich zudem leider herausgestellt, dass die Informationen, die mir zugetragen wurden, falsch waren. Ich habe mich auch persönlich bei Valentin für das Ganze entschuldigt.”

Odermatt wird beim FCB künftig zwar möglicherweise keine offizielle Funktion mehr bekleiden, sei aber weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Vereins, betonte der neue Besitzer David Degen an der Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Mit der nun öffentlich erfolgten Entschuldigung will die neue Klubführung ein Zeichen setzen und künftig mit Herausforderungen dieser Art “professioneller umgehen”.

Stocker akzeptiert die Entschuldigung des Vereins: “Aufgrund der verschiedenen Gespräche und mit der Entschuldigung des Clubs ist die Angelegenheit auch für mich erledigt. Ich danke dem FCB für das Vertrauen, das ich zuletzt wieder spüren durfte – es war und ist mir immer eine Ehre, als Captain gemeinsam mit meinen Teamkollegen für die rotblauen Farben auflaufen zu dürfen.”

psc 20 Mai, 2021 17:14