Der FC Basel will nach der WM Ghanas Nationalspieler Daniel Afriyie Barnieh verpflichten

Der FC Basel beschäftigt sich Medienberichten zufolge sehr intensiv mit dem ghanaischen Nationalspieler Daniel Afriyie Barnieh.

Der Flügelstürmer hat es ins WM-Aufgebot seines Landes geschafft und spielte zuletzt gegen die Schweiz während 90 Minuten durch. Derzeit schnürt er seine Schuhe noch für die Hearts of Oak in seiner ghanaischen Heimat. In der anstehenden Transferperiode vom Januar wird der 21-Jährige aber wohl nach Europa wechseln. In seiner Heimat heisst es, dass der FC Basel sehr intensiv um den Angreifer buhlt. Die Chancen auf einen Januartransfer sollen gross sein. Eines könnte für die Bebbi noch dazwischenkommen: Sollte Afriyie Barnieh an der WM regelmässig zum Einsatz kommen und überzeugen, könnte sein Preis massiv steigen und der FCB von grösseren Klubs überflügelt werden.

psc 21 November, 2022 11:43