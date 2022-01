Der FC Basel zeigt Interesse an BVB-Juwel Bradley Fink

Bradley Fink hat in der U23 von Borussia Dortmund zu Beginn dieses Jahres sein Debüt im Erwachsenenfussball gegeben. Der 18-Jährige gilt als grosse Zukunftshoffnung und weckt bereits Begehrlichkeiten.

Zum BVB wechselte der frühere Luzerner Junior im Sommer 2019. Seine Entwicklung verläuft bisher nach Wunsch. In diesem Kalenderjahr könnte soll er nun konkreter ans Profi-Team herangeführt werden. Dies geschieht nun erst einmal mit Einsätzen in der U23. Laut “Luzerner Zeitung” streckt der FC Basel bereits die Fühler nach dem Youngster aus. Allerdings dürften die Bemühungen vorläufig noch verpuffen. Weder Fink noch der BVB denken derzeit an eine vorzeitige Trennung.

Fink betont, dass er seine Zukunft in Dortmund sieht. Erst falls es irgendwann nicht mehr reichen könnte, denkt er an den Abschied: “Wenn das so wäre, müsste ich einen Schritt zurückmachen.” Eine Rückkehr in die Schweiz könnte dann ein Thema werden. Im Sommer war auch Bundesligist 1. FC Köln an ihm dran. “Aber mit solchen Dingen beschäftige ich mich nicht. Ich fokussiere mich ganz auf Dortmund”, führt er aus.

Der gross gewachsene Angreifer spielt auch in der Schweizer U19-Nati. Er verfügt auch über den englischen Pass, sagt aber, dass er sich für die Schweiz entschieden hat und dabei bleibt.

psc 26 Januar, 2022 11:49