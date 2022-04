Der FC Basel schielt auf Ghana-Talent Sherif Mohammed

Das ghanaische Defensivtalent Sherif Mohammed hat das Interesse des FC Basel geweckt.

Der 20-Jährige spielt noch in seiner Heimat bei Asante Kotoko und drängt auf einen Wechsel nach Europa. Laut “Ghana Soccernet” schielt der FCB auf den Youngster, der sehr polyvalent einsetzbar ist: In dieser Saison lief er für seinen Klub bereits auf fünf verschiedenen Positionen auf. Am häufigsten kam er dabei im defensiven Mittelfeld zum Zug.

Ob das Talent aus Ghana tatsächlich bald in der Schweiz aufkreuzt, werden die kommenden Wochen zeigen. Die Ablöse würde sich aktuell noch in Grenzen halten.

psc 14 April, 2022 12:20