Der FC Basel muss einen Rückschlag hinnehmen

Nach zwei Siegen zum Auftakt in die Conference League muss der FC Basel im Heimspiel gegen Slovan Bratislava einen Dämpfer einstecken. Das Team von Alex Frei verliert durch zwei Gegentore in der ersten Halbzeit mit 0:2.

Die Bebbi bringen die Offensiv-Power nie wirklich auf den Platz und zeigen sich in der Defensive zudem zu anfällig, zu wenig bissig und zu weit von den Gegenspielern entfernt. Slovan gewinnt dank einer vor allem defensiv starken Leistung letztlich verdient und rückt in der Tabelle mit mittlerweile vier Punkten heran. Der FC Basel bleibt trotz der Niederlage mit sechs Punkten in Front. Bereits in der kommenden Woche kommt es zum Rückspiel in der Slowakei. Davor tritt der FCB am Wochenende in der Meisterschaft noch auf Lugano.

psc 6 Oktober, 2022 22:53