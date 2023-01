FC Basel: Sergio Lopez – «Nichts dagegen, in der Bundesliga zu spielen»

Vor anderthalb Jahren kam Sergio Lopez aus dem Nachwuchs von Real Madrid zum FC Basel. Dort ist er eigentlich gesetzt, hatte sich aber schwer verletzt und pausiert seit über einem Vierteljahr. In der fernen Zukunft möchte er sich gerne in der Bundesliga probieren.

Sergio Lopez ist wieder voll dabei. Nach seiner schweren Verletzung übt er beim FC Basel wieder mit der Mannschaft, in den letzten beiden Testspielen stand er jeweils in der Startformation. Für die nahe Zukunft visiert der 23-Jährige sein Comeback in Rotblau an, in der Ferne träumt er von der Bundesliga.

«Ich hätte nichts dagegen, in der Bundesliga zu spielen, das entspricht mehr meinen Eigenschaften, ist direkter», wagt Lopez bei «Relevo» einen Ausblick in die Zukunft. Ausserdem würde er gerne nach Spanien zurückkehren, denn: «Wo wäre ich als Spanier besser aufgehoben als in Spanien? Auf dem vergangenen Markt gab es keine Kontakte, es war klar, dass ich hier bleiben würde.»

Das war klar, schliesslich hat Lopez seit seinem 2021er-Wechsel von Real Madrid ans Rheinknie eine durchaus starke Entwicklung genommen – und war bei Alex Frei bis vor seiner Verletzung rechts hinten fest eingeplant. Wie für ihn persönlich verläuft diese Saison auch für den FC Basel mehr als enttäuschend.

Der Rückstand auf den Führenden BSC Young Boys beträgt nach 16 Runden bereits 14 Punkte, der FCB findet sich gerade mal auf Platz 5 wieder. Für Lopez ist klar, was er noch erreichen möchte: «Am Ende haben wir noch drei Spiele gegen YB, wir haben vier Punkte Rückstand auf den Zweiten. Der Erste und der Zweite spielen nächstes Jahr in der Champions-League-Qualifikation, und das ist der Ansporn, den wir haben. Wir werden versuchen, zu gewinnen und mindestens den zweiten Platz zu erreichen.»

aoe 15 Januar, 2023 15:32