Der FC Basel könnte es im Winter wieder bei Loris Karius versuchen

Der deutsche Goalie Loris Karius ist beim FC Basel ein heisses Thema.

Wie verschiedene Medien, darunter “The Athletic” und “Bild” berichten, lancierte der Super League-Klub im Sommer bereits einen Versuch für eine Verpflichtung des 28-jährigen Liverpool-Keepers. Allerdings wurden sich der FCB und Karius bezüglich der Vertragsmodalitäten nicht einig. Der Ex-Bundesliga-Profi hätte wohl zu grosse Abstriche beim Salär machen müssen.

Wie “Bild”-Fussballchef Christian Falk nun berichtet, erwägt der FCB im Winter aber ein neues Angebot. Da Karius’ Vertrag bei den Reds zum Saisonende ausläuft, könnten die Chancen nun grösser sein.

Die Torhüterposition wird in Basel weiterhin als Baustelle erachtet. Zwar zeigt Heinz Lindner in dieser Saison starke Leistungen, doch vollends überzeugt ist man vom Österreicher aufgrund dessen Schwächen im Spiel mit dem Ball am Fuss offenbar nicht.

Torwart Loris Karius hat beim @LFC kaum Chancen auf Einsätze. Deswegen könnte es im Winter einen Wechsel geben. @cfbayern verrät, welcher Klub ganz nah dran ist.#BILDLive #EnglischeWoche pic.twitter.com/FydwryHTGF — BILD Sport (@BILD_Sport) September 22, 2021

psc 22 September, 2021 11:52