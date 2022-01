Der FC Basel steht vor der Verpflichtung eines niederländischen Supertalents

Der FC Basel könnte demnächst die Verpflichtung des niederländischen Mittelfeldspielers Noa Dundas bestätigen.

Wie “Voetbal Primeur” berichtet, laufen bereits fortgeschrittene Gespräche für einen Transfer des 17-jährigen Spielmachers, der zurzeit noch bei seinem Stammklub Excelsior Rotterdam beschäftigt ist und dort aktuell in der U21 zum Zug kommt. Excelsiors Technischer Direktor Nick Kersten bestätigt gegenüber dem Portal das Interesse des FCB an Noa Dundas. Der Youngster soll seine Ausbildung beim FCB abschliessen und dort kurz- bis mittelfristig den Anschluss an die Profi-Mannschaft finden. Er ist auch amtierender niederländischer U18-Nationalspieler.

psc 5 Januar, 2022 11:34