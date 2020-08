FCB-Abwehrchef Omar Alderete unmittelbar vor Abgang

Der FC Basel droht seinen Abwehrchef Omar Alderete bereits in den kommenden Tagen und somit vor den Europa League-K.o.-Spielen zu verlieren.

Für das Saisonfinale in der Super League am Montag ist der 23-jährige Paraguayer nach einer Roten Karte im Spiel gegen Thun gesperrt, für die Partie gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag zählt FCB-Coach Marcel Koller aber eigentlich auf Alderete.

Nun droht aber das sofortige Aus des Innenverteidigers bei den Bebbi: Sein Berater bestätigt gegenüber dem südamerikanischen Newsportal “Versus”, dass die Gespräche über einen Wechsel mit Milan weit fortgeschritten sind. Bereits zu Jahresbeginn wurde der Agent auf der Geschäftsstelle der Rossoneri gesichtet. Alderete soll im Hinblick auf die kommende Saison wohl unbedingt verpflichtet werden. Ob der Deal tatsächlich schon in den kommenden Tagen über die Bühne geht, bleibt vorerst noch abzuwarten.

psc 2 August, 2020 21:32