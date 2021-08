FCB-Fans atmen auf: Cabral bleibt definitiv ein Bebbi

Das Zittern für die FCB-Fans hat ein Ende: Torjäger Cabral bleibt vorderhand an Bord und wird am Deadline Day keinen Wechsel vollziehen.

Dies bestätigt der Super League-Klub am Dienstagabend. Noch am Morgen wurden Medienberichten zufolge Verhandlungen mit dem belgischen Erstligisten Royal Antwerpen geführt. Diese fruchteten allerdings nicht. Cabral vollzieht keinen Wechsel. “Cabral …. bleibt heute. Wir freuen uns auf weitere Tore”, schreibt der FCB in den sozialen Medien.

Der 23-jährige Brasilianer hat in elf Pflichtspielen für die Basler in dieser Saison bereits sensationelle 15 Treffer markiert. In der vergangenen Woche hat er mit seinen Teamkollegen auch den Einzug in die Conference League gesichert.

psc 31 August, 2021 19:01