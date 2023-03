FCB-Fans sorgen in Luzern für Tumulte und Sachschaden

Die Fans des FC Basel haben nach dem 1:0-Sieg in Luzern eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung festhält, beschädigten Basler Chaoten einen Zug der Zentralbahn derart stark, dass dieser aus dem Verkehr genommen werden musste. Zudem kam es beim unbewilligten Marsch aufs Stadion zu weiteren Sachschäden und diversen Akten des Vandalismus in verschiedenen Quartieren der Stadt. Auch Fahrzeuge der Polizei wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Personen sind offenbar keine zu Schaden gekommen.

psc 5 März, 2023 12:25