So viel muss der FCB für definitive Übernahme von Darian Males zahlen

Der FC Basel hat Stürmer Darian Males im Sommer 2021 für zwei Jahre von Inter Mailand ausgeliehen. Im Sommer steht eine wichtige Entscheidung an.

Die Bebbi könnten den 21-jährigen Angreifer dank einer Kaufoption fix übernehmen. Laut «Blick» liegt diese bei 2 Mio. Franken. Für den FCB, der bekanntlich auf Sparkurs ist, ein happiger Betrag. Dennoch sind die Nordwestschweizer interessiert. Eine finale Entscheidung steht indes noch aus. Males selbst dürfte an einem Verbleib am Rheinknie durchaus interessiert sein.

In dieser Saison sind ihm in 28 Spielen neun Tore und zehn Treffer geglückt. Zuletzt war er in Lugano gleich an beiden Treffern zum 2:2-Ausgleich (1 Tor, 1 Assists) beteiligt.

psc 28 Februar, 2023 18:52