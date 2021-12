FCB-Flügelflitzer Edon Zhegrova träumt von einem grösseren Klub

Der kosovarische Flügelstürmer Edon Zhegrova spielt, abgesehen von einem kurzen Unterbruch, seit fast drei Jahren für den FC Basel. Der 22-jährige Nationalspieler hat einen grossen Traum. Dabei geht es um einen anderen Klub.

Zhegrova würde in Zukunft liebend gerne für ein europäisches Spitzenteam wie den FC Barcelona auflaufen, sagt er im Gespräch mit “blue Sport”: “Seit ich ein Kind war, war das mein Traum. Und ich werde daran arbeiten, bis ich es geschafft habe.” Die Werte des Angreifers in dieser Saison lassen sich sehen: In 14 Spielen sind dem trickreichen und dribbelstarken Stürmer bereits vier Treffer und sechs Assists geglückt. Selbst bezeichnet sich Zhegrova als Instinktspieler, der immer den Weg zum Tor sucht. Er spiele aber nicht für die Galerie: “Am Ende geht es immer um das Team.” Mit seinem aktuellen Trainer Patrick Rahmen ist er sehr zufrieden. Dieser kenne seine Qualitäten und tue jedem Spieler, auch ihm, gut.

Etwas, das ihn von vielen anderen Profis unterscheide, sei die Tatsache, dass er aus keiner Jugendakademie stammt, führt Zhegrova aus: “Ich habe viel auf der Strasse gespielt. Da sagt dir keiner, was du tun sollst. Du bist frei und kannst den Ball so lange halten, wie du willst.” Dadurch habe er viel gelernt, vor allem was die Technik anbelangt. Taktische Schulungen hatte er hingegen nie. Er habe aber immer an sich geglaubt und ist überzeugt, dass er seine Ziele weiterhin erreicht.

Ein europäischer Topklub wie Barça soll es eines Tages sein. Vorerst ist er aber noch bis 2023 an den FC Basel gebunden.

psc 9 Dezember, 2021 19:59