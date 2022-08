Der FCB geht bei Schweden-Verteidiger Isak Hien leer aus

Der schwedische Abwehrspieler Isak Hien war zwischenzeitlich beim FC Basel im Gespräch (4-4-2.ch berichtete). Die Bebbi gehen aber voraussichtlich leer aus.

Vielmehr zieht es den 23-jährigen Innenverteidiger in die Serie A. Wie Transferexperte Nicolo Schira twittert, hat Hien eine Einigung mit dem FC Torino erzielt. Dort soll er einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Noch müssen sich die Turiner allerdings mit Hiens aktuellem Klub Djurgarden bezüglich der Ablöse einigen. Auch diese Gespräche schreiten aber gut voran. Ein Transfer ist also in Griffnähe.

An den Plänen des FCB hat sich nichts geändert: Ein neuer Innenverteidiger soll noch kommen. Erst recht nachdem die nächste Runde in der Conference League-Quali erreicht wurde.

psc 12 August, 2022 11:53